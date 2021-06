Via libera di Figliuolo ai richiami in vacanza. “Green pass? Pronti in pochissimi giorni”

COSENZA -“Laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a lavoratori e turisti che soggiornano al di fuori della Regione di residenza per un periodo di permanenza congruo, questa struttura, qualora informata con adeguato preavviso, è disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire”. Così il Commissario Francesco Figliuolo nella lettera di risposta alla richiesta delle Regioni, sottolineando che per quanto riguarda la registrazione sui sistemi informativi “le attuali procedure, qualora correttamente implementate” dalle Regioni, “già consentono la regolare tenuta dei flussi informativi”. Dunque si sblocca la situazione è arriva l’ok del commissario alle seconde dosi nei luoghi di vacanza. “C’è già flessibilità nella prenotazione della seconda dose per non farla coincidere con il periodo delle vacanze – ha aggiunto il commissario – Ma se questo dovesse avvenire le Regioni si stanno impegnando per far sì che il vaccino si possa fare in un’altra regione ed i sistemi informativi saranno allineati perché la registrazione avvenga in modo corretto”.

In 100 giorni 39 milioni dosi, noi forti in Europa

“In 100 giorni di attività, abbiamo fatto tanto lavoro e c’è la soddisfazione di essere vicino ai nostri cittadini, i risultati sono 39 milioni e 320mila somministrazioni di dosi di vaccino e parlano da se. L’Italia è molto ben posizionata nelle classifiche europee e soprattutto c’è voglia di vaccinarsi” ha evidenziato il generale sul bilancio dei primi 100 giorni.

Scuola in massima sicurezza. Pronti per il green pass

Per quanto riguarda le scuole Figliuolo ha evidenziato che la struttura sta ragionando “per aprire scuola in massima sicurezza, mentre dopo il via libera di questa mattina del parlamento europeo sul certificato covid, a partire dal primo di luglio, Figliuolo ha ribadito che l’Italia è già pronta. “sul Green pass noi siamo pronti, è questione di pochissimi giorni “.

43 team mobili per raggiungere zone impervie

“In dieci regioni sono attivi 43 team e presto ce ne saranno altri 10 per raggiungere le zone impervie e vaccinare persone fragili e anziani che non hanno capacità informatiche e che stiamo cercando” ha poi concluso il commissario Francesco Paolo Figliuolo a margine della consegna di un Defender da parte di Agenzia industrie Difesa alla struttura commissariale. Il mezzo sarà proprio destinato ad uno dei team sanitari mobili. Presenti alla consegna il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ed il direttore generale dell’Agenzia, Nicola Latorre.