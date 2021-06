Via il limite dei 4 a tavola all’aperto, al chiuso in 8. Regioni “il Governo è d’accordo”

COSENZA – La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di far decadere i limiti all’aperto per le attività di ristorazione e di estendere – in via temporanea e per farlo decadere dopo due settimane – il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 persone per tavolo avrebbe trovato l’assenso del Governo. E’ quanto si apprende da fonti delle Regioni. Il presidente Fedriga avrebbe inoltre rilanciato sull’opportunità di valutare l’abolizione di limiti all’aperto anche per le zone gialle e, a tal proposito, si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale. Nei ristoranti al chiuso in zona bianca – nell’ambito del limite di otto persone al tavolo – sarà previsto un massimo di due nuclei familiari. Non è ancora chiaro se il provvedimento, emerso alla luce dell’incontro tecnico che si è svolto questa mattina – sarà contenuto in una specifica ordinanza”.

“Il limite dei 4 posti a tavola nei ristoranti è un’assurdità – aveva invece sottolineato in modo diretto su Facebook il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti evidenziando come “i numeri della pandemia calano in tutto il Paese, si svuotano gli ospedali: ogni limitazione delle libertà adesso è fuori luogo e priva di fondamenti scientifici. Usciamo dalla narrazione dell’emergenza ed entriamo in quella della ripartenza – ha aggiunto -ed evitiamo misure dal sapore punitivo che tanto piacciono ai catastrofisti e permettiamo all’Italia e a tanti lavoratori di tornare alla normalità”.

Sibilia “8-10 a tavola? È ipotizzabile”

“In quanti si può stare a tavola nei ristoranti? “Penso che sia necessario fidarsi dei cittadini e dei vaccini, direi magari massimo 4 non vaccinati a tavola, sia all’aperto che al chiuso”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario al ministero degli Interni Carlo Sibilia. Come numero totale quale si potrebbe ipotizzare? “Questo numero va ampliato, Sileri ha proposto 8-10 persone, io non do numeri ma si potrebbe utilizzare questo criterio”. Se dovesse, invece, indicare un numero? “Diciamo che alzerei il numero dei posti a tavola tra gli 8 e i 10, sia all’aperto che al chiuso, dando un minimo di fiducia alle persone”