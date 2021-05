Riqualificazione del territorio in Calabria, impresa titanica o mancanza della politica?

COSENZA – È di assoluta importanza strategica che tutto il territorio della Calabria, venga, al più presto, messa in opera un vera e propria opera di riqualificazione di questo fantastico e meraviglioso ma troppo spesso martoriato territorio. Uno sforzo congiunto che dovrebbe essere intrapreso al di là di qualsiasi appartenenza e colore politico. Dovrebbe essere inteso come vero e proprio bene comune: gettare le basi per uno sviluppo territoriale sostenibile nei suoi aspetti economici, sociali, ambientali e culturali, sia un qualcosa che vada ben al di là di mere dispute politiche.

È, infatti, innegabile che uno sviluppo regionale sostenibile, chiede una combinazione di sforzi per raggiungere un progresso equilibrato e integrato e che, per di più, tenga in debita considerazione le dinamiche esigenze di tutte le aree territoriali della regione Calabria. Quindi, la riqualificazione del territorio regionale non può essere intesa come un ambizioso programma ma, bensì, come una reale esigenza che mira a conseguire una maggiore giustizia territoriale, a migliorare l’attrattiva della regione e a sostenerne i pilastri economici, ovviamente senza dimenticare di sviluppare una tipologia di approccio che si vada a basare su una concreta eco sostenibilità.

Al di là della portata di quelli che possono essere gli interventi pubblici e, indubbio, che molto deve essere fatto, anche a livello locale. In altre parole, sarebbe il caso che, anche in Calabria emerga quella necessaria e fondamentale priorità volta ad uno sviluppo economico che non vada a penalizzare la protezione dell’ambiente. Non per nulla, è sufficiente effettuare un rapido giro lungo il territorio calabro per trovare cattedrali nel deserto, grandi e costose imprese industriali che sono state realizzate in zone inadatte e con meri fini speculativi. Il popolo calabrese, in linea generale, attribuisce grande importanza alla pianificazione territoriale, un settore considerato una priorità per la protezione dell’ambiente e per lo sviluppo economico.

Ma se, ad esempio, le diverse piattaforme trading online che si possono consultare sul Web sanno come soddisfare l’esigenza di chi è interessato a questa forma di investimento, le autorità regionali, provinciali e comunali, sembrano essere bloccate, impreparate, imbavagliate, intorpidite da un lungo e quasi storico sonno. Eppure appare essere così lampante ed estremamente logico che una corretta pianificazione territoriale debba essere considerata una assoluta priorità. In poche parole, la politica locale e quella nazionale, dovrebbero sviluppare una reale pianificazione volta a stabilire solidi obiettivi volti ad un miglioramento territoriale, il che, tra l’altro, concorrerebbe a ottimizzare le risorse economiche con una migliore distribuzione della ricchezza regionale.

Anche se, ovviamente, può ferire l’amor proprio è, oggettivamente, comprensibile che chi non viva la realtà della Calabria, non comprenda fino in fondo il perché e il percome questa stupenda regione non sappia o non voglia, valorizzare le sue immense bellezze. Eppure, mai come oggi, è chiarissimo di come il turismo sia una preziosa risorsa, una forma economica che comporta benefici per tutta la popolazione. Invece, a quanto pare, risulterebbero esservi, tuttora, forti riserve, vecchie mentalità che preferiscono distruggere il territorio per vedere realizzare opere industriali che, poi, risultano essere totalmente inutili sotto ogni punto di vista. Invece, questa fantastica regione, che con assoluto amore e grande passione viene ad essere chiamata la punta dello stivale, è un vero e proprio scrigno di bellezze uniche.

Un patrimonio da salvaguardare e proteggere e, al contempo da valorizzare per sviluppare ricchezza e benessere. Separata dallo Stretto di Messina dalla Sicilia e bagnata delle acque splendide del Tirreno e del Mar Ionio, la Calabria può essere una perfetta meta turistica internazionale. Antiche testimonianze, una misteriosa e selvaggia natura, coste sabbiose che placidamente si vanno ad alternare a coste rocciose, i magnifici colori dei suoi mari, il suo clima accogliente, unitamente agli autentici e tradizionali sapori della sua cucina, rendono la Calabria, andando a concludere, un luogo unico e dalle infinite incredibili opportunità.