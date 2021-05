Video pedopornografici su Telegram, identificati 3 giovani. Perquisizioni anche a Cosenza

COSENZA – Tra la fine di giungo e primi di luglio la protezione civile regionale conta di riuscire a vaccinare (con la prima dose) la quasi totalità dei calabresi. E con l’apertura della piattaforma anche agli over 40, c’è stato un vero e proprio boom di prenotazioni, visto che sono oltre 300mila le persone che rientrano in questa categoria. Inevitabilmente si stanno registrando alcuni disagi, perché in diversi centri si registra il tutto esaurito e non è possibile prenotarsi. Nelle prossime due o tre settimane, fa sapere la ProCiv, ci sarà l’apertura di nuovi slot e nuovi centri, in attesa dell’arrivo di altre dosi che potranno così soddisfare tutte le richieste che stanno arrivando in queste ore e dare lo sprint finale ad una campagna che, finalmente, ha accelerato anche in Calabria. Oltre 26mila somministrazioni sono state effettuate solo nella giornata di sabato, con il Family Vax day, un record di dosi somministrate mai raggiunto prima nella nostra regione. Intanto oggi va evidenziato che in alcuni centri di somministrazione della provincia di Cosenza (in particolare a Rende e Montalto Uffugo) alcune persone che attendevano la somministrazione sia della prima dose che del richiamo del vaccino Pfizer, sono state costrette a tornare a casa per la mancanza di dosi. Il problema dovrebbe rientrare nel giro di qualche giorno.

Contagi crollati negli ultimi giorni

Grazie proprio alla campagna di vaccinazione, la provincia di Cosenza sta iniziato a vedere la luce in fondo al tunnel ed uscire dall’incubo infernale nel quale era piombata con la terza ondata, nel periodo marzo-aprile, quando gli ospedali erano letteralmente al collasso, con le ambulanze in fila e i contagi saliti alle stelle. Nell’ultimo mese la situazione è iniziata lentamente a migliorare, ma è solo nell’ultima settimana, e in particolare negli ultimi giorni, che si iniziano a registrare decisi miglioramenti. A cominciare dai contagi scesi in 30 giorni da una media che contava oltre 240 nuovi positivi giornalieri (con ben 5 comuni in zona rossa ancora a fine aprile), agli appena 9 contagi registrati ieri e scesi a 5 oggi, con un tasso di positività crollato all’1.5% sui 327 tamponi processati. Ma è nell’ultima settimana che si evidenza il calo più marcato: 134 positivi registrati mercoledì scorso, 110 giovedì, 68 sabato, 53 domenica.

Positivi tra giovani e giovanissimi

Contagi che nell’ultimo periodo hanno interessato principalmente giovani e giovanissimi. Analizzato la distruzione dei casi negli ultimi 30 giorni per classe d’età, su 2.708 contagi registrati nell’ultimo mese in tutta la provincia, 510 casi hanno riguardato la fascia dagli o ai 18 anni, addirittura 1.149 dai 19 ai 50 anni, 740 dai 51 ai 70 anni e 309 casi nella fascia over 40.

Migliora la situazione negli ospedali

Il calo dei nuovi casi ha portato ad un allentamento della pressione sugli ospedali. Un mese fa tra, l’Annunziata i poli covid della provincia e gli altri ospedali calabresi che hanno accolto i pazienti che non trovavano posto negli ospedali oramai al collasso, erano 248 le persone ricoverate (224 si trovavano nei reparti covid e 24 in terapia intensiva). Oggi le persone in ospedale sono 156 (147 nei reparti di malattie infettive e 9 in terapia intensiva). Purtroppo resta drammatico il dato sui decessi. Oggi nessuna vittima accertata dopo oltre 4 mesi, ma il computo totale parla di 504 vittime complessive registrate da inizio pandemia. In isolamento domiciliare restano 6.931 persone (92 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti salgono a 14.088 e i casi totali da inizio pandemia a 21.743.