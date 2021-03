Speranza: “entro l’Estate vaccinati tutti gli italiani”. In arrivo altre 50mln di dosi

Lo ha detto il ministro della Salute a Mezz’ora in più condotto da Lucia Annunziata annunciando l’arrivo di altri vaccini tra cui quello “Johnson & Johnson”

ROMA – “Pensiamo che il prossimo trimestre sia quello decisivo per le vaccinazioni. Dal 1 aprile inizia il secondo trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi, e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione. Tra queste dosi ci sarà anche il vaccino di J&J che è monodose. quindi alla fine del secondo trimestre dell’anno ci troveremo in una situazione in cui la maggioranza sarà vaccinata e entro l’Estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in più condotto da Lucia Annunziata su Rai3.

Speranza: “aperto al vaccino Sputnik”

“Sono aperto al vaccino russo Sputnik purchè le verifiche ed i controlli delle agenzie preposte abbiano buon fine; quando avverrà questo per il vaccino russo noi siamo pronti a collaborare con le autorità russe per rafforzare la produzione”, ha specificato il ministro della Salute Speranza. L’obiettivo, ha detto Speranza, “è vaccinare il più possibile, non hanno senso barriere di natura nazionalistica”.

Vaccino J&J verso l’approvazione Ema

Si attende ora l’approvazione da parte dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) del vaccino contro il Sars-Cov-2 prodotto dalla multinazionale Johnson & Johnson, per la precisione dalla controllata farmaceutica Janssen che ha già ricevuto l’approvazione, un anno fa, per un vaccino contro l’Ebola. In Italia l’arrivo delle fiale permetterebbe un’accelerazione importante verso l’immunità di gregge.

Per essere attivo è necessaria una sola dose, al contrario degli altri vaccini attualmente in uso in Europa. Ma su questo sono attivi studi per capire se una sola dose possa bastare e se la sua protezione durerà quanto gli altri vaccini o sarà necessario il richiamo.