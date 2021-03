Finisce l’era Arcuri. Draghi nomina il generale Figliuolo nuovo commissario covid

Finisce il lavoro del commissario straordinario Domenico Arcuri. Al suo posto Il premiere Draghi nomina il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo

ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. “A Domenico Arcuri – si legge in uno nota di Palazzo Chigi – i ringraziamenti del governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Figliuolo vanta una grandissima esperienza ed è stato comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovodal 2014 al 2015.

L’oramai ex commissario aveva avuto in colloquio con Draghi nel primo pomeriggio, visto che attorno alle 13.50 era arrivato in auto a Palazzo Chigi per poi uscire dopo una ventina di minuti. Arcuri, natio di Melito Porto Salvo, era stato nominato dall’esecutivo Conte 2 il 18 marzo 2020, nel pieno della prima ondata con il compito di occuparsi dell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione (tra i quali le introvabili mascherine) e dell’implementazione delle terapie intensive e di tutte le apparecchiature, gestendo successivamente anche i famosi banchi a rotelle delle scuole e la campagna di vaccinazione. Più volte Arcuri è finito al centro delle polemiche per i ritardi e soprattutto è finito nel mirino di Salvini che a più riprese ne aveva chiesto l’allontanamento.