Blitz “Never Dream”: fatture false per 20 milioni di euro, arrestato imprenditore

L’imprenditore di origine calabrese è ritenuto capo di un’associazione a delinquere operante in almeno sei province italiane

RIMINI – Carabinieri e Guardia di finanza di Rimini hanno fatto scattare all’alba all’operazione ‘Never Dream’, in Emilia-Romagna e, in contemporanea, in Marche, Calabria, Lombardia e Puglia. Scoperto un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro, e i reati contestati sono usura, estorsione e truffa aggravata.

In carcere è finito un imprenditore calabrese e sono venti le persone indagate per l’associazione a delinquere che secondo gli investigatori aveva base nel riminese, ma con ramificazioni e interessi economici anche in altre province (Pesaro, Vibo Valentia, Varese, Monza Brianza, Bari). Nell’ambito dell’operazione sono state disposte nove misure cautelari personali, di cui tre in carcere ed il sequestro preventivo ai fini della confisca di beni per circa nove milioni di euro.