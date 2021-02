Scuola e povertà educativa: dal 1° marzo parte la Carovana Pedagogica web

Partirà il prossimo 1° marzo la Carovana Pedagogica web collegata al progetto Rete Ceet – Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio, di cui Arci è capofila. L’obiettivo è contrastare la povertà educativa di minori e famiglie

ROMA – E’ un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Da maggio 2020, 11 regioni (Trentino-Alto Adige, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) ospitano le azioni della Rete Ceet: 46 partner di cui fanno parte circoli e comitati territoriali di Arci, la Libera Università dell’Autobiografia, 11 poli culturali (tra questi il Museo del vino di Barolo, il Teatro Carlo Felice di Genova e la Fondazione Paolo Grassi) e altrettante scuole.

Obiettivo del progetto è quello di valorizzare e implementare il lavoro svolto quotidianamente da decine di circoli Arci nel contrasto alla povertà educativa di minori e famiglie, all’interno di una comunità educante composta dagli abitanti delle zone coinvolte, dalle scuole, dalla rete delle associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva e dalle istituzioni locali.

A partire dall’autunno 2020, il progetto prevedeva la partenza di una “carovana pedagogica” (un colorato camper multi-attrezzato) che avrebbe attraversato le regioni coinvolte per i successivi due anni con l’obiettivo di tessere le fila di una cultura pedagogica diffusa, connettendosi da una parte con le attività territoriali di Ceet, e dall’altra avviando incontri, laboratori, animazioni, letture, spettacoli e momenti di ascolto, dedicati a bambini, ragazzi e famiglie.

A causa dell’emergenza legata alla pandemia per la prima parte dell’edizione 2021 la Carovana Pedagogica si sposterà online: un’occasione per offrire – seppur in forma digitale – stimoli, occasioni di incontro con il teatro, la musica, il corpo, le scienze e opportunità formative e di riflessione, allargandole potenzialmente a tutte le scuole e ai centri educativi d’Italia, oltre che alle famiglie e ai ragazzi. La piattaforma della Carovana Pedagogica web ospiterà decine di proposte pensate per le diverse fasce d’età e suddivise per categorie. Tutte le attività saranno fruibili dal sito www.arci.it e www.percorsiconibambini.it.