Sul dark web vaccini anti-Covid da novembre 2020. Nas “la truffa è reale”

Prima erano generici per il SarsCov2, poi da novembre anche quelli di Pfizer e Moderna. E spuntano anche certificati di avvenuta vaccinazione. L’Europol indaga sul mercato nero

COSENZA – Non solo farmaci e mascherine. Sul dark web le vendite dei vaccini anti-Covid erano iniziate già dai primi mesi della pandemia, lo scorso marzo. Sono in corso attività investigative che coinvolgono diversi paesi su una serie di siti on line specializzati nella vendita di prodotti sanitari tra i quali anche falsi vaccini e medicinali anti Covid.

Le indagini sono scaturite da una più ampia operazione organizzata da Europol che aveva l’obiettivo di contrastare la commercializzazione e la contraffazione dei dispositivi individuali di protezione, di test sierologici e tamponi, di macchinari da impiegare nei reparti di terapia intensiva e anche di prodotti alimentari pericolosi.

Allerta in Italia, Nas e Aifa monitorano

L’attenzione su una possibile vendita illegale dei vaccini anti-Covid è “un pericolo reale di cui i Nas si stanno occupando e si sono occupati anche nei giorni scorsi”. La situazione, spiegano i Carabinieri del Comando Tutela della Salute, “è già alla nostra attenzione e un episodio di tentata truffa, su cui le indagini sono in corso, si è verificato a Perugia”, dove è stato individuato un presunto intermediario che cercava di vendere alla Regione una partita di vaccini Astrazeneca. L’azienda ha smentito di esser coinvolta e sull’episodio indaga la procura di Perugia, mentre “su altre indagini c’è massimo riserbo”.

“Il pericolo delle possibili truffe collegate alla vendita illegale di vaccini anti Covid è anche all’attenzione di AIFA“. Lo afferma il Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, rilevando che “è fondamentale che non si deroghi dal rispetto delle norme per l’importazione dei farmaci, lavorando semmai per far sì che il meccanismo di acquisto centralizzato gestito dalla Commissione Ue diventi più efficiente e rapido”.

I fenomeni criminali connessi al Covid

L’ultimo report dell’organismo di monitoraggio sui fenomeni criminali connessi al Covid, aggiornato all’inizio di gennaio, sottolineava la necessità di concentrare l’attenzione, tra l’altro, “sulla prossima diffusione dei vaccini, che potrebbe costituire l’area di interesse dei gruppi criminali in funzione dell’elevata domanda e della fisiologica bassa offerta iniziale”. Non solo: da mesi il sistema sanitario è bersaglio di diversi attacchi informatici che hanno lo scopo di carpire le informazioni riservate riguardanti l’avanzamento della pandemia e le misure di contrasto da attuare, con particolare riferimento proprio all’approntamento dei vaccini e delle terapie anti Covid.

Monitoraggio su 102 dark market

Prima erano generici vaccini per il SarsCov2, poi da novembre anche quelli di Pfizer e Moderna. E c’è anche chi vende i certificati di avvenuta vaccinazione. Lo spiegano sul sito Arxiv (su cui vengono postati gli studi prima del vaglio della comunità scientifica) i ricercatori dell’università di Londra, guidati da Andrea Baronchelli. Gli studiosi hanno condotto il loro monitoraggio da gennaio 2020 fino al 6 febbraio 2021 su 102 dark market.

E’ così emerso che già da marzo 2020 c’erano i primi annunci di chi offriva il vaccino anti-Covid, con annunci che puntavano a fomentare le tesi cospirazioniste. “Si diceva infatti ‘Non fatelo sapere troppo in giro’ – spiega all’Ansa Baronchelli – Altri invece dicevano che esisteva già la cura contro questa malattia ma i governi non volevano che si sapesse. Nei messi successivi i toni invece sono cambiati”. Complessivamente i ricercatori hanno trovato 22 pagine di prodotti offerti da 16 venditori diversi.

“La prima offerta di vaccino Pfizer è del 17 novembre e i prezzi vanno da 500 a 1000 dollari, 900 per AstraZeneca. Mentre per Pfizer si invitano gli acquirenti a contattare direttamente il venditore – continua – per AstraZeneca si offrono consegne in tutto il mondo, anche in stock”.

Dallo scorso gennaio infine sono iniziati a comparire annunci di certificati di avvenuta vaccinazione per 46-66 dollari, soprattutto su mercati che operano in Russia o nell’Europa orientale. “Questi certificati potrebbero essere appetibili per i No Vax o per quanti vorranno fare delle attività per cui è richiesto il certificato vaccinale”, commenta Baronchelli. Indubbiamente, con le campagne di vaccinazione che stanno “procedendo lentamente e in alcuni paesi non sono ancora partite – conclude – il mercato illecito farà gola a molti. Ma ci sono rischi sia per la salute pubblica, perchè non si sa cosa si compra, e sia per la fiducia nei vaccini”.