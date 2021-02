Fake news sui vaccini, Facebook cancellerà i post con affermazioni false

Facebook intende rafforzare le azioni contro la disinformazione sui vaccini, rimuovendo dal social e dalla controllata Instagram i post con affermazioni false sia sull’immunizzazione anti Covid che in generale

Ad annunciare le nuove misure è stato il capo del settore Salute di Facebook, Kang-Xing Jin,in un post sul blog dell’azienda. Kang-Xing Jin ha precisato che la lista delle ‘bufale’ da eliminare è stata compilata dopo consultazioni di organizzazioni impegnate sul tema, a partire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

“In aggiunta allo sforzo di condividere informazioni affidabili – si legge sul blog – stiamo espandendo gli sforzi per rimuovere da Facebook e Instagram affermazioni false su Covid-19, sui vaccini anti Covid-19 e sui vaccini in generale. A seguito di consultazioni con le maggiori organizzazioni sulla salute, inclusa l’Oms, stiamo espandendo la lista di affermazioni false che rimuoveremo per includere quelle su Covid e vaccini”.

Oltre ad agire contro le bufale Facebook metterà in campo una serie di iniziative per promuovere l’informazione corretta, ad esempio donando a istituzioni e organizzazioni umanitarie 120 milioni di dollari per sponsorizzare post. “Costruire un clima di fiducia nei vaccini è fondamentale, quindi – scrive ancora Kang-Xing Jin – stiamo lanciando la più grande campagna al mondo per aiutare le organizzazioni impegnate nella salute pubblica a condividere le informazioni corrette e a incoraggiare le persone a fare il vaccino appena disponibile”.