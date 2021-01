Esame di maturità 2021, maxi orale e si potrà bocciare. Debutta il curriculum alunno

Mentre è ancora caos nelle scuole tra ordinanze di chiusura, rinvii e genitori preoccupati, si lavora alla nuova maturità. Il progetto, come per lo scorso anno, prevede niente esame scritto e un lungo orale in presenza. La commissione sarà interna tranne il presidente e con la possibilità di non ammettere gli studenti all’esame.

COSENZA – Il ‘curriculum dello studente‘ farà il suo debutto alla maturità 2021. Il documento allegato al diploma, che deve contenere l’elenco delle competenze, delle esperienze, delle attività culturali, artistiche, sportive, persino del volontariato svolto dallo studente, è stato previsto per la prima volta dalla tanto criticata “Buona Scuola” del governo Renzi ma di anno in anno ne è stata rinviata l’adozione. Ora, insieme all’ammissione all’esame, che non sarà generalizzata come lo è stata lo scorso anno, sarà tra le maggiori novità dell’Esame di Stato di giugno, sul quale, però, la maggioranza – che ieri sera ha avuto una riunione sul tema – ancora non riesce a trovare una piena intesa. L’auspicio del Pd, per usare le parole della deputata Flavia Nardelli, capogruppo del partito in Commissione Istruzione alla Camera, è prevedere una prova scritta di italiano per dare maggiore “dignità” all’esame stesso, “non per renderlo più pesante ma più dignitoso, anche per evitare che questi ragazzi vengano marchiati come ‘ragazzi Covid’. Ma i Cinque Stelle la pensano diversamente. “C’è un forte orientamento a lasciare la maturità 2021 come lo scorso anno, ovvero un maxi orale. La valutazione verrebbe per il 60% dal percorso del triennio e per il 40% da questo colloquio finale.

Questo perché c’è una geografia delle aperture delle scuole che ci sorprende e non è possibile riuscire a gestirla in modo unitario”, dice la M5S Bianca Granato capogruppo del Movimento in Commissione Istruzione al Senato. Per FdI “Sarebbe grave se anche quest’anno ci fosse un esame di maturità mutilato”. Quest’anno le lezioni di casa verranno considerate strutturali, visto che molti studenti potrebbero non tornare a scuola al 100% quest’anno. Perciò sarà possibile non ammettere gli studenti all’esame di maturità, bocciando quelli con media insufficiente.

La ministra Azzolina – alla quale il termine ‘maturità light’ non piace – butta acqua sul fuoco delle polemiche e oggi, in Toscana in visita ad una scuola con il presidente Giani, precisa: “al ministero dell’Istruzione per il momento non abbiamo preso alcuna decisione, ci sono delle interlocuzioni in corso”. Al ministero da giorni ci sono incontri con gli studenti, le associazioni dei docenti, i sindacati, per trovare una sintesi. “Dobbiamo dare certezze alle scuole e agli studenti e offrire un quadro chiaro” ha detto la Azzolina che aggiunge “la prossima Maturità terrà conto dell’anno in corso ma dovrà essere comunque un esame completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti”