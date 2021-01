Parte il bando per realizzare “le primule”, i padiglioni per le vaccinazioni di massa

Le imprese avranno tempo fino al 27 gennaio per partecipare alla realizzazione del progetto dell’architetto Stefano Boeri

ROMA – È stata pubblicata la gara per la realizzazione dei padiglioni temporanei per la vaccinazione di massa, le ‘primule’ progettate dall’architetto Stefano Boeri. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sottolineando che è stato chiesto alle imprese di fornire tutte le indicazioni necessarie e di aver “dato tempo per ricevere le offerte fino a mercoledì 27 gennaio“. “Lavoreremo per iniziare anche la realizzazione di queste strutture temporanee per essere pronti ad iniziare, speriamo presto, la campagna di vaccinazione di massa” ha concluso il Commissario.