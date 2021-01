Tragico incidente sull’A13, muore 44enne di San Giovanni in Fiore

Il 44enne era emigrato al nord per lavoro ma tornava ogni estate nel suo paese, a San Giovanni in Fiore. Il tragico incidente lungo l’autostrada A 13 (Bologna-Venezia)

BOLOGNA – Potrebbe essere stata la fitta nebbia che in quel momento insisteva sul tratto autostradale a causare l’incidente a catena nei pressi dello svincolo di Ferrara sud, dove sono deceduti i conducenti di due distinti automezzi. Il primo è un 47enne del Casertano che era alla guida di un Tir. L’altra vittima è invece Angelo Morina, 44 anni di San Giovanni in Fiore che era alla guida di un furgone Citroen Jumper carico di farmaci che, per cause in fase di accertamento, sarebbe stato tamponato e quindi sbalzato fuori della corsia sulla quale viaggiava.

Sposato e con un figlio, Angelo Morina viveva dal 2004 a Minerbio (Bo), ed era al lavoro per consegnare di medicinali a diverse farmacie, sia nel Bolognese che in provincia di Ferrara. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e la Polizia stradale, che ha chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni.