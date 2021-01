Il mercato nero dei vaccini anti-covid sul web, come difendersi

Sfruttare le paure per lucrare. Anche sulla messa in circolazione dei vaccini anti Covid 19 ci sono già hacker pronti a mettere in atto una serie di truffe

A quasi un mese dall’arrivo in Italia del vaccino iniziano già a circolare i falsi sul web in vendita al mercato nero virtuale. Gli esperti di Check Point Software, azienda che opera nel settore della sicurezza informatica hanno già rilevato un notevole incremento nel dark web di messaggi relativi alle dosi del vaccino anticovid da acquistare ovviamente a caro prezzo. “Vaccino per il coronavirus disponibile per $250” ma anche “Dite addio al Covid-19 con la idrossiclorichina. Compra subito: il vaccino ormai è esaurito”. Venditori/truffatori che chiedono di essere pagati in bitcoin o altre criptovalute, così da rendere praticamente impossibile il tracciamento della transazione.

Inutile dire che non ci si deve assolutamente fidare e che Check Point ha anche contattato uno di questi venditori fingendo interesse ad presunto vaccino in vendita. Il venditore ha affermato che il trattamento, per essere efficace, richiedeva l’inoculazione di 14 dosi, contro le 2 dei vaccini ufficiali.

Ma il vaccino per il Covid-19 sta anche diventando il cavallo di Troia per spam e phishing di ogni tipo. Circolano infatti email con l’oggetto legato al coronavirus, per esempio “11 cose che devi assolutamente sapere sui vaccini”, che una volta aperte installano nel computer dell’utente malware finalizzati al furto di password e altre credenziali. Secondo Check Point si tratta solo di un primo passo di una truffa che fa leva sulle paure. Per non parlare di attacchi a case farmaceutiche e centri di ricerca: in un recente report Microsoft ha dichiarato di aver notato i tentativi da parte di hacker russi e nordcoreani di rubare dati sui vaccini da aziende leader impegnate da mesi nella lotta al CoViD-19.