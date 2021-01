La lattoferrina è efficace contro il Covid. La conferma dalla Sapienza e Tor Vergata

Lo studio effettuato da un team di ricercatori stabilisce che la proteina previene l’aggravamento della malattia grazie alla sua azione antinfiammatoria e di rafforzamento delle difese immunitarie

COSENZA – La lattoferrina, una proteina presente in tutti le secrezioni umane compreso il latte materno, può essere un valido aiuto nella lotta alle infezioni da Covid-19, prevenendo l’aggravamento della malattia grazie alla sua azione antinfiammatoria e di rafforzamento delle difese immunitarie. Sono queste le conclusioni di uno studio condotto da un team di ricercatori delle Università di Roma La Sapienza e Tor Vergata, poi confermate anche dai dati raccolti da due medici di medicina generale di Firenze, che hanno trattato 25 pazienti positivi a Sars-CoV-2 (tra asintomatici, paucisintomatici e moderatamente sintomatici) con la lattoferrina, nello specifico con il Mosiac.

I dati raccolti dai due medici sono stati presentati al convegno ‘Covid-19 vs Codogno 20’, organizzato dal primario di pneumologia dell’ospedale di Codogno, Francesco Tursi. I pazienti, di età compresa fra i 17 e gli 84 anni, sia asintomatici che con sintomi da lievi a moderati (febbre, tosse, astenia, mialgia etc), sono stati trattati con lattoferrina (Mosiac capsule da 200 mg) a un dosaggio da 3 a 5 capsule al giorno per una durata compresa tra 7 giorni e 20 giorni.

“Dall’esperienza clinica – spiegano i medici – si è concluso che la lattoferrina si è dimostrata un trattamento privo di effetti avversi ed efficace in pazienti Covid-19 sia da sola che associata alle altre terapie utilizzate per il trattamento del virus. Tutti i pazienti hanno avuto remissione della sintomatologia e nessuno di essi ha necessitato di ospedalizzazione”.