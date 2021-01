Lo studio sui bimbi affetti da Covid: metà sono neonati, l’altra metà è asintomatica

A dirlo è uno studio coordinato dalla Università del Nuovo Galles del Sud. A mostrare i sintomi sono i neonati con un’età inferiore a un anno. Sono in corso monitoraggi clinici per capire meglio la trasmissione della malattia

COSENZA – Dei bambini affetti da Covid-19, metà erano neonati e l’altra metà asintomatica. A dirlo è uno studio coordinato dalla Università del Nuovo Galles del Sud e pubblicato sulla rivista scientifica Vaccine, che ha revisionato alcuni studi fatti in precedenza che sono stati condotti in 11 Paesi, principalmente Cina e Stati Uniti.

Oltre il 90% sviluppa la malattia da lieve a moderata

“Nella nostra meta-analisi, le stime aggregate hanno mostrato che tra i bambini di età inferiore a cinque anni con infezione da Covid-19, la metà erano neonati, di un’età inferiore a un anno, e, come nel caso degli adulti infetti da Covid-19, il 53% erano maschi – spiega Nusrat Homaira, autore senior del lavoro – Negli studi che hanno riportato casi di Covid-19 sia sintomatici sia asintomatici, la prevalenza aggregata ha mostrato che il 43% dei casi era asintomatico e il 7% aveva una malattia grave che richiedeva il ricovero in una unità di terapia intensiva. È stato registrato un solo decesso: una bambina di 10 mesi”.

Su 139 neonati di madri malate di Covid-19, solo il 3,6% ha avuto l’infezione. Per Homaira, lo studio fa emergere come la prognosi di Covid-19 in età infantile vede “oltre il 90% dei bambini che sviluppano una malattia da lieve a moderata“. “La nostra meta-analisi mostra che quasi la metà dei casi dei giovani di Covid-19 è asintomatico e metà sono neonati, mostrando la necessità di un monitoraggio clinico per comprendere meglio l’epidemiologia e la trasmissione della malattia”, aggiunge.