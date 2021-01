Scuola: 20% delle famiglie preferisce la DAD, misure efficaci solo per il 16%

E’ quanto emerge da uno studio messo a punto dalla Cisl scuola che ha intervistato i dirigenti scolastici degli istituti superiori

ROMA – I dirigenti scolastici bocciano le azioni messe in campo per preparare il ritorno a scuola e il 20% delle famiglie è favorevole alla prosecuzione della didattica a distanza, mentre la soluzione del 50% in presenza e altrettanto a distanza è la più apprezzata. Sono alcuni dei dati di uno studio della Cisl scuola che ha interessato i dirigenti scolastici degli istituti superiori. Il 31,6% degli intervistati considera per nulla efficaci le misure messe a punto, sono poco efficaci per il 51,2%, solo il 16,7% le ritiene efficaci.

Si tratta in ogni caso di scelte (o non scelte) che vedono per lo più trascurate le reali e specifiche esigenze delle scuole, mentre è prevalente l’attenzione per le modalità di organizzazione di altri servizi esterni: la pensa così il 61,6% degli intervistati, mentre il 34,2% ritiene che i reali bisogni della scuola abbiano avuto considerazione solo in parte.

Servizi di trasporto, quadro sconfortante

Considerato che ad avere necessità di servirsi dei mezzi pubblici è il 70% della popolazione scolastica, secondo il sondaggio solo in minima parte le aziende di trasporto hanno modificato gli orari per favorire lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite, mentre nell’80% dei casi non è previsto alcun controllo per evitare gli assembramenti alle fermate dei mezzi. Della notevole complessità a gestire la riorganizzazione per turni, riflesso delle criticità non risolte sul versante dei trasporti, danno conto le risposte ai quesiti riguardanti le due ipotesi di cui si è discusso nelle scorse settimane (75% o 50% come quota da garantire): anche tenuto conto che l’ipotesi 75% è al momento di fatto accantonata, emerge che per articolare gli ingressi a scaglioni occorre modificare l’orario per oltre 5 docenti che prestano servizio su più scuole nel 45,7% dei casi, mentre in più 50% dei casi la turnazione comporta la riduzione di attività pomeridiane già strutturate.

Alta anche la percentuale di chi considera rilevante l’incidenza sulla conciliazione fra tempi di lavoro e quelli di vita familiare, così come è valutata di notevole impatto l’incidenza sulla qualità e l’efficacia della didattica. Un dato su tutti riguarda le richieste delle famiglie, che non risultano premere più di tanto per il rientro in presenza ad ogni costo: sfiora il 20% la quota di chi, secondo la percezione dei dirigenti scolastici che hanno risposto all’indagine, preferirebbe proseguire con la didattica a distanza, mentre sono meno del 10% le famiglie che vorrebbero una riapertura completa e totale delle scuole.

La soluzione del 50% in presenza risulta quella più apprezzata. Sulla Didattica Integrata le risposte dei dirigenti evidenziano un elevato tasso di coinvolgimento degli studenti, pur rimanendo le difficoltà legate a carenze di connettività e di strumentazione, e merita un’attenta considerazione il fatto che i Dirigenti la ritengano non solo una risorsa che ha consentito di far fronte al lockdown, ma anche un’esperienza che ha prodotto una crescita professionale, utile dunque anche oltre l’emergenza.

Personale insufficiente

Preoccupante, infine, la percentuale di chi ritiene insufficiente la dotazione di personale per garantire un servizio articolato in turnazioni: il 51,2% dichiara di non avere un numero di collaboratori scolastici sufficienti, ma la percentuale diventa ancor più alta (65,1%) se si escludono dal conteggio le scuole (21 %) i cui dirigenti dichiarano di non prevedere turnazioni.

“È di tutta evidenza – commenta Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola – che ai tanti prevedibili problemi saranno le scuole a dover far fronte, come sempre, senza efficaci supporti esterni. Un discorso che riguarda non soltanto le superiori, ma anche tutte gli altri gradi di scuola che da settembre lavorano in presenza. Intanto, l’assenza di dialogo e di ascolto contribuisce ad alimentare incertezze e incomprensioni che rischiano purtroppo di accompagnare inevitabilmente la ripresa delle attività didattiche”.