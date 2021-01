Governo: superiori a scuola l’11 gennaio, ‘arancione’ il prossimo weekend

Via libera nella notte al nuovo decreto anti-Covid che entrerà in vigore il 7 gennaio. In quella data torneranno a scuola tutti tranne gli studenti degli istituti superiori che riapriranno l’11 gennaio

ROMA – Dopo un’intensa giornata di scontro e confronto e la proposta di rinviare l’apertura delle scuole dal 15 gennaio la decisione presa è che le scuole superiori apriranno lunedì 11 gennaio ma sempre con la formula al 50%. Le Regioni però vanno in ordine sparso e Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche hanno già deciso che le lezioni a distanza proseguiranno fino al 31 gennaio mentre in Campania aule chiuse fino all’11. In Toscana si riparte il 7.

Per quanto riguarda invece le misure restrittive resteranno in vigore dal 7 al 15 gennaio e il weekend del 9 e 10 sarà “arancione”. Lo stop agli spostamenti tra Regioni dunque, viene prorogato fino al 15 gennaio, tutta Italia in zona arancione sabato 9 e domenica 10 gennaio e in zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali. Sono queste le principali novità contenute nel decreto approvato nella notte dal Consiglio dei ministri, chiamato a stabilire quali saranno le misure “ponte” valide tra il 7 e il 15 gennaio.

Il nuovo decreto conferma la norma che consente una visita al giorno ad amici e parenti permettendo lo spostamento verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi. Le due persone possono essere accompagnate dai minori di 14 anni sui quali esercitano la potestà genitoriale e dalle persone disabili o non autosufficienti conviventi.