Il desiderio dei giovani per il 2021 è tornare a scuola

In a bottle (www.inabottle.it) ha realizzato uno studio su 1500 studenti fra i 18 e i 25 anni con il metodo della Web Opinion Analysis cioè monitorando social, forum e community

Il primo desiderio dei giovani per il 2021 è poter tornare a scuola e quindi alla normalità dopo un anno passato a fare i conti con la pandemia di Coronavirus. Il risultato è che al posto di viaggi esotici, il 65% di loro vorrebbe tornare a scuola, e il 56% avere la possibilità di confrontarsi di persona con insegnanti e compagni di scuola.

Sogni concreti come trovare un posto di lavoro in linea con quanto si studia (55%) e raggiungere l’indipendenza economica (47%), grazie a un posto di lavoro fisso (32%). Solo l’11% pensa a trovare l’amore.

Per quanto riguarda le figure a cui si ispirano al primo posto, per distacco, ci sono medici e infermieri (64%), seguiti da Cristiano Ronaldo (57), Lewis Hamilton (51%), e prima fra le donne Chiara Ferragni (42%), che supera del 2% Bill Gates.

Seguono poi l’ex presidente americano Barack Obama (37%), l’artista Frida Kahlo (34%), Bebe Vio (31%), l’autrice di Harry Potter J.K. Rowling (25%), Alberto Angela (24%) e Samantha Cristoforetti (21%). Personaggi che hanno dimostrato grande intraprendenza e capacità di resistere e vincere le difficoltà.