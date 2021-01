Bonus occhiali in arrivo: a chi spetta e come richiederlo

Quanto vale il bonus? L’importo è di 50 euro e viene erogato sotto forma di sconto direttamente al momento dell’acquisto

ROMA – La Manovra 2021 ha istituito un Fondo per la tutela della vista, stanziando 15 milioni di euro per i prossimi tre anni. Servirà per aiutare chi ha bisogno degli occhiali e versa in condizioni economiche non del tutto agiate. Il provvedimento comprende il nuovo bonus occhiali da vista e lenti a contatto. L’emendamento prevede un contributo economico una tantum per l’acquisto di occhiali o di lenti. Una sorta di vaucher da utilizzare direttamente al momento del pagamento. Sarà quindi il commerciante che, per la vendita di occhiali da vista o lenti a contatto correttive, su richiesta dovrà far valere il bonus sempre che abbia aderito all’iniziativa. Quanto vale il bonus? L’importo è di 50 euro e viene erogato sotto forma di sconto direttamente al momento dell’acquisto. Non è quindi una detrazione fiscale da riportare nella dichiarazione dei redditi allegando ricevuta o fattura. Attualmente l’acquisto di lenti o di occhiali correttivi rientra nella detrazione fiscale del 19% sulle spese mediche, superata la franchigia di 129,11 euro. La misura è diretta alle famiglie con maggiori difficoltà economiche.

Non sono ancora chiare le modalità e i criteri di erogazione del contributo. L’emendamento inserito in Manovra, infatti, rimanda la definizione dei criteri di riconoscimento e assegnazione del bonus occhiali 2021 ad un apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Per accedere al bonus occhiali di sicuro c’è un requisito: l’agevolazione è riservata ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 10mila euro. Il governo ha deciso di stanziare per questo bonus 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, cioè 5 milioni per ciascun anno. Significa che chi ha il requisito dell’Isee pari o inferiore a 10mila euro può beneficiare dello sconto di 50 euro sull’acquisto di lenti a contatto o di occhiali da vista (sono esclusi, quindi, quelli da sole) effettuato tra il 2021 ed il 2023 nei negozi che, come detto, aderiranno all’iniziativa.