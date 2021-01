ConfAlberghi: gli hotel in lockdown da marzo, muoiono nel silenzio generale

Per l’associazione di categoria si tratta di un dramma per le imprese e per le tante famiglie che hanno costruito negli anni il turismo in Italia

ROMA – “Siamo sconcertati dal silenzio delle istituzioni e dei media rispetto al dramma che sta vivendo il settore alberghiero in queste settimane. La chiusura di Natale, il rischio, purtroppo concreto, dello slittamento ulteriore della riapertura degli impianti in montagna, rendono al crisi del settore sempre più grave e profonda e per molti irreversibile. Mancano gli aiuti per salvare il settore”. Lo dice Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi.

“Questo anche perché malgrado le richieste continue e pressanti rivolte alle istituzioni, ancora oggi, – dice – non sono stati disposti aiuti e “ristori” adeguati per il settore alberghiero, a differenza di quanto accade negli altri paesi europei dove alle aziende sono messi a disposizione fondi a copertura delle effettive perdite di fatturato”. “Nei mesi scorsi a fronte di una perdita superiore all’80% del fatturato, i più fortunati hanno ricevuto poche decine di migliaia di euro, in percentuale alle sole perdite registrate nel mese di aprile. Le poche misure più consistenti, rischiano di essere inapplicabili, condizionate dal complesso percorso a Bruxelles degli aiuti di stato” aggiunge.

“Con il blocco di Natale, la crisi per le aziende del settore – spiega – è destinata ad aumentare ulteriormente, ma gli alberghi non sono neppure stati inseriti nella lista di chi percepirà i nuovi ristori. Se gli interventi non saranno veloci ed adeguati molti operatori non riapriranno o saranno costretti a cedere le loro attività. Un dramma per le imprese e per le tante famiglie che hanno costruito negli anni il turismo in Italia. Non possiamo più accettare questo silenzio! Lo dobbiamo alle nostre aziende e ai nostri stessi lavoratori, che da troppi mesi stanno a casa anche loro nell’incertezza sul futuro”.

“Servono aiuti immediati e un percorso per accompagnare queste aziende alla rinascita. Ma ancora oggi nelle bozze del Piano nazionale di ripresa e resilienza – conclude – la voce “turismo” è rimasta ferma a quei tre miliardi condivisi con la cultura che la dicono lunga sulla attenzione e sulla consapevolezza delle istituzioni rispetto al dramma che il settore sta vivendo. Quella italiana è l’industria alberghiera più grande e importante d’Europa, fortemente interconnessa con tutte le principali filiere del made in Italy e della cultura. L’Italia non può permettersi di perderla, sarebbe un danno irreparabile per il Paese”.