Vaccino Covid, Ordine Medici: “sanzioni per i sanitari No vax”

“Un medico deve vaccinarsi, è un obbligo deontologico”. Così il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e Odontoiatri, Filippo Anelli

COSENZA – “Deve essere la politica, in base ai numeri, a decidere se prevedere per legge un obbligo al vaccino anti Covid per gli operatori sanitari. Ma, prima ancora di un obbligo legislativo, c’è un obbligo deontologico in base a quale un medico deve vaccinarsi se ha a che fare con dei pazienti fragili, per tutelarli”. Così all’ANSA è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, precisando che “chi non lo rispetta è sanzionabile, non perché si voglia reprimere un’opinione diversa, ma perché l’esercizio della professione prevede si agisca sulla base di evidenze scientifiche”.

No vax: “non più di 100 medici da Nord a Sud”

Sono un centinaio circa i medici contrari alle vaccinazioni. E per noi, chi sta con i no vax è incompatibile con la professione, perché mette in discussione le evidenze scientifiche. Ci sono poi medici che non vogliono essere vaccinati, e possono avere diverse motivazioni, a volte coincidono con i no vax, ma non tutti sono incanalabili in questo filone”. A precisarlo è il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli.