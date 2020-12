Natale in lockdown: 82mila controlli ieri. 94enne solo chiama i carabinieri per un brindisi

Sono invece 13.771 le verifiche effettuate sugli esercizi commerciali,14 dei quali sono stati chiusi. La storia di un 94enne che ha chiamato i carabinieri per sentirsi meno solo la notte di Natale

COSENZA – A parte qualche eccezione (una maxi rissa tra ragazzi ieri notte ad Ercolano), gli italiani stanno osservando scrupolosamente le direttive nella nuovo decreto con le misure previste in queste giorni di festività, con le città praticamente deserte e silenziose. Come annunciato dal Ministero degli Interno, al via da ieri una stretta serrata sui controlli con un imponente numero di mezzi e agenti in campo. Sono state 81.885 le persone controllate nel giorno della Vigilia di Natale – il primo dei dieci giorni ‘rossi’ previsti dal decreto del 18 dicembre – nell’ambito delle verifiche per il rispetto della normativa anti covid. Le sanzioni sono scattate per 826 persone, mentre altre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Sono invece 13.771 le verifiche effettuate sugli esercizi commerciali, 14 dei quali sono stati chiusi.

Solo in casa chiama i carabinieri per un augurio

E in un Natale assolutamente diverso, che ha annullato ogni occasione di convivialità e vicinanza tra gli affetti più cari, c’è chi ha chiamato le forze dell’ordine per sentirsi meno solo. È successo ieri sera nel bolognese dove un anziano di 94 anni anni ha telefonato ai Carabinieri della centrale operativa di Vergato, per dire che si sentiva solo e per chiedere di poter condividere con qualcuno un brindisi natalizio “solo in casa, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale”. Sentita la telefonata, gli uomini dell’Arma si sono recati a casa del signor Fiorenzo che li stava aspettando. Ai Carabinieri, il 94enne ha raccontato aneddoti di vita come quello dello suocero, il maresciallo Francesco Sferrazza che all’epoca della Seconda guerra mondiale comandava la stazione dell’Arma di Porretta Terme. Con l’anziano i Carabinieri hanno chiacchierato, fatto un brindisi e poi una videochiamata ai parenti dell’anziano.