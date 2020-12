Covid mutato, nuovo caso in Italia. Ma non ha avuto contatti con la Gran Bretagna

Un caso di positività al covid della cosiddetta variante inglese del Covid-19 è stato accertato nella Marche su una persona che non ha avrebbe avuto contatti con l’Inghilterra

.

COSENZA – Un caso di positività della cosiddetta mutazione inglese del Covid-19 è stato rilevato nelle Marche in provincia di Ancona. Una sequenza parziale individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti. Si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e che ora è in isolamento con la famiglia. “Nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti – dice all’ANSA il direttore del Laboratorio Stefano Menzo – e ora sappiamo che si tratta della variante inglese”.

Intanto, per i molti italiani che sono rimasti bloccati in Gran Bretagna, n seguito dell’accordo raggiunto ieri alla Farnesina con il ministero dei Trasporti e il ministero della Salute, in queste ore il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato un’ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia a tutti i nostri connazionali che si trovano in Gran Bretagna e che sono residenti nel nostro Paese o per condizioni di urgenza e criticità. L’ordinanza prevede il tampone prima della partenza e all’arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 giorni una volta rientrati in Italia.