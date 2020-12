Via libera dell’Ema al vaccino Pfizer/BioNTech. Speranza “è la notizia che aspettavamo”

L’Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato la commercializzazione del vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer/BioNTech. Le prime dosi arriveranno allo Spallanzani di Roma il giorno di Santo Stefano

.

COSENZA – “Ci sono già state delle varianti nel recente passato e ce ne potranno anche essere altre. Allo stato questo non vuol dire un aggravamento della malattia o della letalità e, soprattutto, il vaccino non è messo in discussione“. Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma Francesco Vaia che ha dunque escluso rischi o eventuale inefficacia del vaccino a causa delle mutazione del virus a seguito della scoperta della variante inglese. Pochi minuti fa l’Ema ha dato il via libera condizionale alla commercializzazione del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. La notizia è stata commentata positivamente del ministro della salute Speranza” è la notizia che aspettavamo”, ha detto “come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, a battaglia contro il virus è ancora molto complessa, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia“.

On l’ok dell’Ema il vaccino sarà spedito in tutti i Paesi e arriverà in Italia, nella giornata del 26 dicembre. Il 27 ci sarà questa la “giornata simbolica” del vaccine day. Dopo la giornata del 27, intorno al 30 o al massimo ai primi giorni di gennaio partirà la vera e propria campagna vaccinale che interesserà operatori sanitari e lavoratori e ospiti delle Rsa, perché questi ultimi sono tra i più esposti a sviluppare complicanze fatali dell’infezione.