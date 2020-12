Covid, nuovo ceppo inglese “fuori controllo”. L’Italia blocca i voli con l’Inghilterra

La decisione del ministro Di Maio: “dobbiamo proteggere gli italiani”. Ad informare sulla nuova variante del virus il ministro della sanità britannico. Secondo l’Oms la mutazione è già stata individuata in Danimarca, Australia e Olanda

COSENZA – “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”. Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Covid, nuovo ceppo “fuori controllo” dall’Inghilterra

La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è “fuori controllo“, ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. “Dobbiamo metterla sotto controllo”, ha detto parlando a Sky News. Intanto l’Oms annuncia che la nuova variante è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda. L’agenzia dell’Onu chiede più controlli in Europa.

Oms e Regno Unito a “stretto contatto” sul nuovo virus

La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è “fuori controllo”: lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. “Dobbiamo metterla sotto controllo“, ha detto parlando a Sky News. L’agenzia dell’Onu spiega di essere in “stretto contatto” con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta della forte trasmissibilità del virus, quantificata al 70% in più, e pronto a condividere tutte le informazioni anche gli Stati membri “man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni”. Londra da oggi in lockdown duro e scatta la fuga.

Variante Covid, medico italiano a Londra: “qui c’è molta preoccupazione”

“Qui c’è molta preoccupazione. A Londra hanno chiuso praticamente tutto e non si possono incontrare altri nuclei familiari al di fuori del proprio”: a parlare da Cambridge è Antonio Metastasio, geriatra e psichiatra di Terni dopo le notizie sulla variante del virus Sars-Cov-2 che sta circolando in Inghilterra e avrebbe una trasmissibilità molto maggiore del ceppo originario. “Il timore è che nei prossimi giorni si possa assistere a un’impennata dei casi” spiega rispondendo all’ANSA. “A Londra – dice Metastasio – la gran parte della popolazione è chiusa in casa mentre a Cambridge ci possiamo ancora spostare. Noi comunque passeremo il Natale qui, senza venire in Italia”.

Il medico umbro è uno dei volontari della sperimentazione del vaccino anti-Covid dell’Università di Oxford e AstraZeneca. “La speranza – afferma – è che questa variante del virus non abbia effetti sulla protezione che creerà il vaccino ma ancora non possiamo dirlo con certezza”.

Sul fronte dello studio intanto Oxford-AstraZeneca ha chiesto ai volontari di proseguire in ‘doppio cieco’, cioè senza che chi lo sperimenta e chi lo somministra sappia se si tratti del vaccino o di un placebo. “Potremo chiedere di sapere cosa ci è stato somministrato – conclude Metastasio – solo nel momento in cui il sistema sanitario ci chiamerà per immunizzarci con uno dei vaccini approvati”.

In Italia soggetto positivo a virus

“Il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l’Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal Ministero della Salute”. Lo annuncia una nota del ministero.

Lo stop dei voli da altri paesi UE

La Germania potrebbe sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica per i timori di diffusione del virus. L’Olanda ha deciso di interrompere i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contagio con una nuova variante del coronavirus. A Tokyo treni sospesi nella notte di Capodanno. Supera intanto quota 76 milioni il numero dei contagi registrati nel mondo.