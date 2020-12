Natale e partenze verso il Sud, il treno per Reggio Calabria è semi vuoto

A Torino treni semivuoti e nessuna criticità alla stazione di Porta Susa. Quando è partito il Frecciarossa per Reggio Calabria era semivuoto

TORINO – Una situazione ben diversa dallo scorso mese di marzo, a poche ore dal lockdown che generò un vero e proprio assalto ai treni per rientrare al Sud e in Calabria. Scene apocalittiche alla stazione Centrale di Milano e a Porta Garibaldi. La fuga verso il Sud questa volta, per le feste natalizie, è contenuta rispetto a quei giorni di tensione in cui si facevano strada le ombre del decreto che stabiliva il lockdown.

Nessuna criticità particolare infatti, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Porta Susa, a Torino, in occasione della partenza del treno per Reggio Calabria. Ad attendere il Frecciarossa c’erano alcune decine di viaggiatori fra quelli diretti a Milano e altri verso le località del Sud. L’accesso al binario era presidiato dalla vigilanza. Pattuglie miste di poliziotti e militari dell’esercito hanno svolto il consueto servizio di controllo in tutta l’area della Stazione. Quando è partito il Frecciarossa era semivuoto.