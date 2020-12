Digitalizzazione delle PA, quelle lombarde hanno investito di più

La Regione Lombardia risulta essere quella che ha speso di più nel 2019 per soluzioni digitali nelle pubbliche amministrazioni locali

ROMA – “Nel 2019 le Pa locali (Comuni e Regioni) hanno speso 1,8 miliardi di euro in soluzioni digitali, +6% rispetto al 2018. La Regione che spende di più per il digitale è la Lombardia, circa 243 milioni di euro l’anno nel triennio 2016-2018 (24,1 euro a cittadino). Analizzando però il valore pro capite, a primeggiare è la Valle d’Aosta, con 535 euro ad abitante, mentre in Campania vengono spesi solo 2,3 euro per cittadino“. Sono alcuni risultati della ricerca 2020 dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, presentata questa mattina al convegno online “Abilitare l’Italia digitale: la buona regia per ripartire”.

“Una buona parte delle risorse – segnala l’Osservatorio – viene dall’Europa. Nella programmazione europea 2014-2020, l’Italia è il Paese che ha ricevuto i maggiori fondi strutturali per l’agenda digitale, 3,6 miliardi di euro, contro una media di 765 milioni, per i due obiettivi tematici inerenti all’attuazione dell’agenda digitale, l’OT2, “migliorare l’accesso alle tecnologie digitali” (2,4 miliardi) e l’OT11, per l’aumento della capacità amministrativa delle PA (1,2 miliardi). In linea con la media europea, però, il nostro Paese ha speso solo il 35% dei fondi OT2 e OT11 stanziati a fine 2020. Il 57% delle risorse è gestito dalle Regioni: solo Puglia (81%), Valle d’Aosta (68%) e Lazio (58%) ne hanno speso più del 50%, mentre quella che ha ottenuto (373 milioni) e speso (162) la maggior parte dei fondi è la Sicilia”.