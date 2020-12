Natale a quattro zampe: il 63% degli italiani mette sotto l’albero un regalo per Fido

Circa 7 milioni di italiani, che hanno un amico a quattro zampe, il 25 dicembre non potendo per altro trascorrere le feste in grandi compagnie, festeggeranno guardando Fido scartare il proprio regalino

Gli animali domestici entrano a far parte della nostra quotidianità e della famiglia: sono figli e fratelli ‘pelosetti’ da cui non vorremmo mai separarci, soprattutto durante le feste. Secondo un sondaggio realizzato da Dog Heroes oltre il 63% degli italiani non solo ha intenzione di trascorrere le vacanze natalizie con il proprio cane, ma ha in programma di comprargli un regalo da fargli trovare sotto l’albero. La stima della startup, che propone un servizio di cibo fresco per cani basato su piani alimentari personalizzati e consegnati a domicilio, è superiore ai dati rilevati dall’American Pet Products Association, secondo cui il 46% degli americani che possiedono un animale da compagnia ha intenzione di comprargli un regalino da (mediamente) 50 dollari.

In Italia la ‘pet economy’ ha un giro d’affari intorno ai 2,3 miliardi di euro, dei quali 1 miliardo soltanto per i cani. La pandemia di coronavirus non ha quindi scoraggiato i 7 milioni di italiani che hanno un amico a quattro zampe, e che il 25 dicembre, non potendo per altro trascorrere le feste in grandi compagnie, festeggeranno guardando Fido scartare un bell’osso o una christmas box personalizzata.