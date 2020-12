“I vaccini come risposta alla pandemia”, webinar promosso da Mondosanità

Numerosi sono i vaccini che hanno raggiunto la fase 3 di sperimentazione e che stanno entrando nell’armamentario terapeutico per sconfiggere o almeno controllare l’infezione da coronavirus

ROMA – Domani dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà il webinar sul tema “I vaccini come risposta alla pandemia Covid 19”. Oltre ad i vaccini con virus attenuati sono in corso di definizione i vaccini mRNA con una metodica innovativa che parrebbe accelerare i tempi di produzione e quindi di distribuzione globale. La sicurezza dei vaccini, certificata dagli enti regolatori continentali e nazionali, è a quanto pare comprovata così come la loro efficacia che in quasi tutti supera il 90% della popolazione vaccinata, ma nonostante le assicurazioni riportate dalle pubblicazioni scientifiche sino ad ora prodotte e dai media, la discussione sulla loro programmazione, sulla loro conservazione, sull’obbligatorietà o meno e sulla necessità di pubblicazione definitiva dei dati è in corso con ripercussioni anche sul mondo scientifico oltre che sul sociale.

La necessità di un fast track per salvare vite umane ed economie nazionali, induce speranze ma anche qualche sospetto che va superato con la serietà degli attori in campo e con la trasparenza dei percorsi produttivi e distributivi dei vaccini in questione.

Al webinar parteciperà Lorenzo Wittum, Presidente e Amministratore Delegato AstraZeneca S.p.A., Azienda impegnata nella produzione del vaccino contro il Covid. E ancora Roberto Buzzetti, Epidemiologo Clinico, Bergamo – Antonio Cascio, Direttore Unità Operativa Malattie Infettive Policlinico P. Giaccone, Palermo – Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCeO – Walter Locatelli, Commissario Straordinario, A.Li.Sa Regione Liguria – Elena Lomazzi, Avvocato A&A Studio Legale – Pier Luigi Lopalco, Epidemiologo – Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Assessore Sanità e Benessere Animale Regione Puglia – Roberto Nisini, Direttore Reparto Immunologia, Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità – Carlo Federico Perno, Direttore Microbiologia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma – Mauro Pistello, Vice Presidente SIM – Professore di Microbiologia Clinica Dipartimento di Ricerca Traslazionale, Università di Pisa – Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute – Mauro Ruggeri, Responsabile sede Nazionale SIMG – Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania – Stefano Vella, Adjunct Professor Global Health, Catholic University of Rome.

Per iscriversi a webinar clicca QUI