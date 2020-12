Covid: stop agli spostamenti per Natale per 10 milioni di italiani

La pandemia e le conseguenti disposizioni che vietano gli spostamenti causano una grave perdita economica per gli operatori della montagna e sono colpiti soprattutto gli agriturismi

ROMA – Lo stop agli spostamenti da tutte le regioni colpisce oltre 10 milioni di italiani che lo scorso anno invece, sono andati in viaggio nel periodo delle feste di fine anno. E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle possibili misure previste dal governo a fine anno per la necessità di contenere la diffusione del contagio Covid.

Tra le destinazioni turistiche a pagare il prezzo più alto, oltre alla montagna, con 3,8 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza sulla neve nelle feste di fine anno, ci sono anche gli agriturismi, già duramente colpiti dal lockdown di primavera e dall’assenza dei turisti stranieri. Spesso situati in zone isolate in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse tra i luoghi più sicuri.

La Coldiretti ricorda che appena lo 0,3% dei 66.781 casi di infortunio da Covid registrate dall’Inail in Italia riguarda l’agricoltura, la percentuale più bassa tra le diverse attività contro il 98,1% di industria e servizi.