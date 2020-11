Medici: “Non ripetere gli errori dell’estate: il virus circola in maniera più forte”

L’appello arriva dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, dopo un’interlocuzione informale con il ministro della Salute, Roberto Speranza

ROMA – “Non ripetere gli errori dell’estate: il virus circola ancora, e in maniera molto più forte rispetto all’estate, quando uscivamo da due mesi di lockdown totale. Continuiamo a limitare gli spostamenti a quelli necessari e a rispettare le misure igieniche di prevenzione”. E l’appello lanciato dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che ha sentito il ministro della Salute Roberto Speranza al quale ha espresso una doppia preoccupazione, per i medici e per i cittadini.

“Il Natale si avvicina ed aumenta il desiderio, legittimo e sacrosanto, di ricongiungimento con i familiari lontani, di festeggiare insieme agli amici. Facciamolo – è l’invito del presidente Fnomceo – ma con misura e prudenza. A Natale le misure restrittive messe in atto dal Governo avranno sicuramente raffreddato la curva dei contagi. Ma questo non significa un ‘liberi tutti’: il virus circola ancora, e in maniera molto più forte rispetto all’estate”. “Non ripetiamo gli errori di Ferragosto, non compromettiamo in pochi giorni mesi di sacrifici. Siamo tutti coinvolti in questa partita, solo impegnandoci nella stessa direzione – ha concluso – possiamo abbassare la curva”.