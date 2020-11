Coronavirus, prorogate le scadenze di carta di identità e patenti

In commissione al Senato è arrivato il via libera alla proroga al 30 aprile 2021 delle scadenze relative a patenti, foglio rosa e carte di identità.

COSENZA – Via libera alla proroga dei termini di scadenza che riguarda le carte di identità e le patenti di guida scadute durante l’emergenza. L’ok è arrivato in commissione al Senato con un emendamento all’ultimo DL Covid approvato in commissione Affari costituzionali che prevede che il nuovo termine venga rinviato dal 1 dicembre 2020 al 30 aprile 2021. Proroga valida in tutta Italia. Intanto Paolo Colangelo, presidente della Confarca, la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, ha lanciato un appello al viceministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. Con l’eventuale stop agli esami pratici di guida nelle zone rosse, “le attività delle scuole guida si riducono al 50%. Chiediamo certezze per il futuro, perché dopo i tre mesi di cessata attività della scorsa primavera gli operatori del settore rischiano di chiudere per sempre. Colangelo inoltre chiede al Mit di non sospendere gli esami pratici per le patenti A, C e D, perché “a differenza degli esami pratici per la patente B non vi è la problematica relativa al distanziamento, e così facendo, eviteremmo di ritrovarci con ulteriori ritardi e aggravi per gli uffici della Motorizzazione”