San Giovanni Rotondo, frate positivo: chiusa Chiesa e cripta di Padre Pio

BARI – Un frate del convento dei cappuccini di San Giovanni Rotondo è risultato positivo al coronavirus mostrando sintomi blandi. “La locale Fraternità, d’intesa con il ministro provinciale, fra Maurizio Placentino e con l’arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, ha deciso di mettersi in quarantena fiduciaria per 14 giorni“. Le messe aperte ai fedeli saranno due e saranno celebrate alle 11:30 e alle 18. A presiederle saranno frati provenienti da altre fraternità o da altri sacerdoti, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti. A scopo precauzionale “resteranno chiuse, fino a nuova disposizione, la chiesa di San Pio da Pietrelcina e la cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie, che custodisce l’insigne reliquia del corpo del Santo, e i relativi percorsi per i pellegrini”.