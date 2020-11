Ordine dei medici: «Governo ha ascoltato le nostre preoccupazioni»

Il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli invita l’esecutivo a rafforzare la medicina sul territorio

ROMA – “Provvedimenti opportuni” quelli presi dal Governo secondo il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli che invita l’esecutivo a rafforzare la medicina sul territorio. che vanno nella direzione giusta”.

“E’ necessaria la mediazione tra l’esigenza di non sfaldare il tessuto produttivo del Paese e quella di assumere provvedimenti più drastici laddove gli indicatori mostrino che il virus non è sotto controllo e i sistemi sanitari non siano in grado di reggere al suo impatto. Diamo atto al Governo – ha concluso – di aver tenuto in debito conto le preoccupazioni dei medici”.