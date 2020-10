Stanotte torna l’ora solare. Un’ora di sonno in più, ma farà buio molto prima

Puntuale alla fine di ottobre, ritorna l’ora solare, che resterà in vigore fino al 27 marzo del prossimo anno. Alle 3:00 di questa notte lancette indietro di 60 minuti

.

COSENZA – Più che l’equinozio d’autunno, è il ritorno all’ora solare a sancire il passaggio dalla stagione calda all’inverno. Questa notte è arrivato il momento di riportare indietro di un’ora le lancette dell’orologio, esattamente alle 3:00, per il ritorno all’ora solare. Dormiremo un’ora in più ma, inevitabilmente, dovremo fare i conti con giornate decisamente più corte visto che farà buio molto prima, mentre invece avremo più luce la mattina. L’ora legale, invece, sarà di nuovo in vigore nell’ultima domenica di marzo del 2021.

Il cambio dell’ora, fino ad alcuni anni fa, aveva un importanza non da poco conto dal punto di vista del risparmio energetico e del costo sulle bollette. Oggi, invece, questo risparmio è meno importante per via del ridotto consumo energetico dell’illuminazione e sempre più cittadini, soprattutto quelli del nord Europa, ne hanno chiesto l’abolizione. Così, il Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione di abolire il cambio tra ora legale e ora solare, ma ha chiesto di spostare la data di entrata in vigore del nuovo regime dal 2019 al 2021 stabilendo anche che ciascuna nazione potrà decidere se rimanere sempre con l’ora legale o quella solare. Dunque domenica 28 marzo 2021 si tornerà a spostare in avanti le lancette di un’or e potrebbe trattarsi dell’ultima volta, dal momento che l’Italia dovrà decidere se conservare l’ora solare o adottare quella legale per tutto l’anno.