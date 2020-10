Controlli a tappeto dei Nas in 1.900 locali, 43% di multe per mancato uso di mascherine

In condivisione con il Ministero della Salute, i Nas hanno eseguito una serie di controlli nei locali e negli esercizi commerciali collocati in aree ad elevata frequentazione giovanile per la la verifica del rispetto delle misure i contenimento del virus. Individuate 351 violazioni, quasi la metà per il mancato uso delle mascherine.

COSENZA – Con l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, che ha introdotto una serie di misure per il contenimento del contagio, e in particolare quelle contro gli assembramenti con il divieto di sostare davanti ai locali dopo le 21, sono stati rafforzati tutti i controlli in materia di attuazione delle misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione epidemica da COVID-19. In tal senso il comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzando uno specifico servizio di controllo all’interno di strutture di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. In una sola settimana,ì sono state effettuate quasi 2mila ispezioni in ristoranti, pizzerie, fast-food, pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti Covid e 351 sono state le violazioni individuate. La più diffusa è stata il mancato uso delle mascherine.

In particolare gli interventi sono stati eseguiti in tutta italia dai 38 NAS, in stretta collaborazione con i reparti territoriali dell’Arma, presso 1.898 esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, pub, birrerie e bar, prediligendo i locali collocati in aree ad elevata frequentazione giovanile e ricreativa, specie in orari serali/notturni. Il servizio straordinario, nella sua prima settimana di esecuzione, ha consentito di fornire una preliminare valutazione circa l’attuale livello di osservanza delle misure di contenimento da parte degli esercizi aperti al pubblico: nel corso dei controlli sono state contestate 351 violazioni alle citate disposizioni, con particolare riferimento al mancato uso delle mascherine di protezione facciale (43%) e nell’assenza di informazioni e cartellonistica relativa alle cautele da adottare da parte della clientela (13%).

Distanziamento e sanificazione

Ulteriori violazioni hanno interessato nel 9% la distanza insufficiente fra tavoli, nel 9% il mancato distanziamento sociale tra le persone, nell’8% l’assenza di prodotti igienizzanti all’interno o all’ingresso dei locali nonché l’omessa attuazione delle corrette e periodiche procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti (3%). Ulteriori inosservanze, pari al 15%, hanno riguardato altri obblighi previsti sia da normative nazionali che regionali e locali, oggetto di autonome ordinanze, relative ad esempio alla segnaletica orizzontale sui percorsi da seguire, omessa registrazione avventori e la misurazione della temperatura corporea. Contestualmente, sono state oggetto di controllo anche le fasi di preparazione, detenzione e vendita di alimenti con contestazione di 30 sanzioni penali e 310 amministrative per violazioni alle norme igienico-sanitarie che hanno altresì determinato il sequestro di 4.077 chili di prodotti alimenti irregolari, per un valore di 59.000 euro, e la chiusura/sospensione dell’attività di 49 locali / strutture.