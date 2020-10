Scuola, il coronavirus ha contagiato in Italia 1.492 studenti e 349 professori

La percentuale degli studenti positivi al virus è dello 0,021%. Sono invece 116 i casi rilevati tra il personale Ata. A renderlo noto la Ministra dell’istruzione Azzolina “si tratta di contagi sporadici avuti sopratutto al di fuori degli istituti. Ma serve attenzione nel pre e post scuola”

COSENZA – Nelle prime due settimane dalla riapertura delle scuole gli studenti risultati positivi al coronavirus sono 1.492. Il personale docente che invece risulta contagiato è pari a 349 persone (lo 0,047% del totale) mentre sono 116 i casi di positivi tra il personale non docente (lo 0,059%). Per gli studenti la percentuale di contagio è ancora più bassa ed pari allo 0,021% del totale. I dati si evincono sulla base delle percentuali del contagio nelle scuole che ha reso noto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina al termine di una riunione conclusa il Cts e l’Iss, in cui è stato tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole.

“Al momento la scuola non ha avuto un grande impatto sull’amento dei contagi in Italia – ha evidenziato la Azzolona – e si tratta di contagi sporadici avuti sopratutto al di fuori degli istituti. Il sistema scolastico sta reggendo perchè stiamo facendo grandissimi sacrifici ma è convinzione di tutti che serve molta più prudenza in tutte quelle fasi che riguardano il pre e il post ingresso a scuola. Al momento i dati sono positivi e questo ovviamente è confortante per tutti. Ma ancora una volta il messaggio che mi sento di dare a tutti è che bisogna essere dieci anche cento volte più attenti se vogliamo salvare la scuola”.