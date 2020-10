Tornare in forma senza diete drastiche: alimentazione corretta e sport

L’autunno è la stagione della ripartenza anche in termini di salute e benessere, i mesi buoni per un’alimentazione corretta ed equilibrata e rimettersi in moto

Alcuni consigli per una sana alimentazione post vacanza, partendo dall’obiettivo di abbinare alla perdita di kg superflui l’assunzione di valori proteici ad hoc. Se hai preso 2 chili è sufficiente bilanciare la giornata alimentare per rimettersi presto in forma. Il consiglio è inserire due porzioni, circa 200 grammi, di frutta fresca come spuntini, uno yogurt magro 0% a colazione, meglio se greco. A pranzo, un primo piatto: riso, pasta o cereali, integrali e a cena un secondo a scelta fra carne bianca, pesce magro, un paio di uova con una porzione abbondante di verdure, almeno 200 grammi. Linee guida semplici per ricaricarci di macro e micro nutrienti essenziali e ripartire con gusto e serenità.

Per chi ha preso da 2 a 4 chili, occorre almeno un mese di scarico totale dall’alcol, in modo da alleggerire il lavoro del fegato e facilitare l’eliminazione di tossine e grassi in eccesso. Evitare per qualche settimana le uscite a cena o gli aperitivi in questa fase di rigenerazione. A colazione cereali integrali ricchi di fibre, con una tazza di latte o bevanda vegetale di cocco, avena, mandorla, riso. In alternativa un frutto di stagione con 7-8 mandorle o 2/3 noci. Il caffè a metà mattina non rappresenta un problema, anzi può dare la carica per affrontare meglio la fase di rientro. A tavola, via libera a peperoncino e spezie aggiunte ai piatti per accelerare il metabolismo e migliorare velocemente la nostra forma fisica.

Se i chili presi sono più di 5, bisogna ridurre le quantità continuando a fare almeno 3 pasti principali al giorno. Priorità a verdure poco condite, cereali, legumi, frutta, carne bianca e pesce magro. A pranzo i giorni pari consumare una porzione contenuta di carboidrati, massimo 70 grammi, con un sugo di verdure (zucchine, broccoli, fiori di zucca), mentre i giorni dispari largo alle proteine di carne, pesce, formaggi magri. A cena sempre fonti proteiche con verdure di stagione. Per perdere i chili più velocemente, aumentare la frequenza dei cibi ricchi di calcio, indispensabili per la fisiologia del nostro corpo. E consumare almeno una porzione al giorno di verdure a foglia verde, semi di lino e di sesamo, mandorle e quinoa.

Alla corretta alimentazione va aggiunto l’esercizio fisico: 3-4 volte a settimana per almeno 30-40 jogging, bici, nuoto, inserendo qualche esercizio di tonificazione per mantenere alto l’umore.