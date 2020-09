Coronavirus, Anestesisti: “virus non indebolito ma rianimazioni reggono”

Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani: “al momento non ci risultano situazioni di allarme in alcuna regione”

ROMA – “Non vi è ad oggi alcuna evidenza scientifica che il virus SarsCov2 sia mutato o si sia indebolito ed i casi di Covid-19 sono in progressivo aumento, ma il sistema sta tenendo e le terapie intensive per ora reggono”. Lo afferma Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac). “Al momento – sottolinea – non ci risultano situazioni di allarme in alcuna regione”.