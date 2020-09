Referendum Exit Poll: Si al taglio dei parlamentari 60-65%, No 36-40%

Il primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge una forchetta 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%.

COSENZA – Si sono chiusi alle 15 i seggi per la seconda giornata delle consultazioni elettorali. Si è votato per il Referendum costituzionale, le Suppletive del Senato, le Regionali e le Amministrative. Seguiranno ora gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Gli scrutini delle elezioni amministrative cominceranno alle ore 9 di domani, martedì 22 settembre. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il Sì raggiunge una forchetta 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%.