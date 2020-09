Un SMS con per avere in regalo un iPhone da Amazon-Prime, ma è una truffa

In molti hanno segnalato negli ultimi giorni l’arrivo di un SMS con un link a cui cliccare per ricevere in regalo tramite Amazon-Prime. Si tratta di una truffa che sottrae i dati della carta di credito e attiva un abbonamento a pagamento

.

COSENZA – Negli ultimi giorni numerosi utenti stanno segnalano la ricezione di un SMS sul proprio telefono con il seguente testo: “Secondo Avviso: (Nome utente), abbiamo cercato di contattarti per il tuo regalo di AMAZON-PRIME, Per richiederlo segui questo link: http:/….. (Nome Link) "2“. Cliccando sul link inserito nel messaggio, l’ignaro utente viene indirizzato su una finta pagina di Amazon, dove gli viene richiesto di rispondere a delle semplici domande personali, al termine delle quali è richiesto il pagamento, tramite carta di credito, di una somma irrisoria per ottenere un costoso iPhone. Ovviamente, avverte la polizia postale, si tratta di una truffa che sottrae l’importo agli utenti, ma il cellulare non verrà mai spedito.

Nella circostanza, i dati della carta di credito, vengono utilizzati dai truffatori non solo per sottrarre denaro ma anche per attivare un abbonamento a pagamento. La Polizia di Stato raccomanda sempre di non cliccare sui link indicati nei messaggi e di non inserire MAI i propri dati personali, a maggior ragione i dati delle nostre carte di credito.