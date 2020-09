Due weekend da trascorrere tra la natura degustando buon vino: arriva “Picnic in cantina”

Tutto pronto per la prima edizione di “Picnic in cantina”, organizzato in collaborazione con “Picnic Chic”, sul sito si possono acquistare picnic già pronti e accessoriati

Inserito nel contesto di Cantine Aperte in Vendemmia, la rassegna “Picnic in cantina” è in programma nei weekend 19-20 settembre e 26-27 settembre. Alla manifestazione aderiscono le cantine associate al Movimento Turismo del Vino che insieme “al cesto del picnic, a Km0, propongono visite guidate, degustazioni e diverse attività esperienziali open air dalla vendemmia allo yoga tra le vigne, da un’escursione a cavallo all’aperipicnic”.

“L’enoturismo- afferma Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino Italia- ha suscitato un grande interesse nel post Covid, merito della voglia delle persone di vivere esperienze autentiche e in connessione con la natura dopo i lunghi mesi di lockdown. Cantine Aperte in Vendemmia sarà, quest’anno- aggiunge- più che mai, una grande festa del vino.

Siamo felici di presentare il nuovissimo Picnic in Cantina, grazie a questa prima edizione potremo offrire ai nostri winelovers una nuova modalità per vivere l’enogastronomia italiana”. “L’enoturismo abbinato al picnic- spiega Antonietta Acampora, Ceo e founder di Picnic Chic- ha tutte le caratteristiche per essere motore di un nuovo tipo di turismo e di economia. Siamo convinti che la formula del picnic possa risultare, in questo strambo 2020, ancor più attraente proprio grazie alla possibilità di riscoprire il mondo del vino direttamente dove nasce il processo produttivo e grazie anche al rispetto delle norme anticontagio che il picnic porta con sé.