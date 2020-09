Tpl e scuole, Faisa Cisal chiede una convocazione ai ministri dell’Interno e dei Trasporti

Il sindacato nel commentare le nuove linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, ha richiesto una convocazione ai ministri dei Trasporti e dell’Interno

ROMA – “Le deroghe al distanziamento ovvero l’innalzamento dei coefficienti di carico strettamente connessi all’indeterminata salita ed alla discesa dei viaggiatori, unita all’incertezza di precise indicazioni su chi controllerà il rispetto di questi precetti, alimenterà quel senso di libero arbitrio o ancora peggio, come già accaduto, ulteriori atti di violenza da parte di chicchessia nei confronti di chi proverà a chiederne la rigorosa attuazione”. Così in una nota la Faisa Cisal che, nel commentare le nuove linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico, ha richiesto una convocazione ai Ministri dei Trasporti e dell’Interno.

“Sicuramente dubbio e di difficile interpretazione – continua la nota – è lo stretto collegamento tra ‘fattore o limite di riempimento’ e la durata del viaggio; laddove nel corso del trasporto si consenta un ulteriore maggior carico condizionandolo al limite dei 15 minuti di tragitto, circostanza di per sé già abbastanza imponderabile, soprattutto in specifiche modalità di trasporto indistinto come ad esempio quello urbano e/o scolastico. Per queste e per altre ragioni – conclude la nota – chiediamo di essere convocati al fine di poter esprimere compiutamente le nostre istanze”.