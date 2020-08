Il gioco online e offline continua a crescere: ecco i dati delle province calabresi

Il settore dei giochi continua a investire per migliorare l’offerta e la qualità dell’esperienza generale per gli utenti. L’introduzione di giochi sempre nuovi e dalle vincite accattivanti continua infatti a favorire l’interesse di giocatori vecchi e nuovi

Il settore del gioco online ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale, grazie anche all’adozione di tecnologie sempre più efficaci, sia dal punto dell’esperienza di gioco che della varietà di proposte. I dati registrati nel 2019 e nel primo semestre 2020 confermano questo andamento, con numeri interessanti in termini di spesa complessiva anche nella regione Calabria. Ecco quali sono i trend più interessanti e come si distribuiscono nelle diverse province calabresi.

Le principali tendenze nel gioco in Italia

I dati parlano chiaro: il gioco piace sempre molto agli italiani, sia che si parli della filiera online che di quella tradizionale offline. Il 2019 ha infatti registrato un andamento complessivo di crescita, con punte in alcuni segmenti e piccoli cali in altri, che tuttavia danno un’immagine generale di ottima salute dell’intero comparto.

Casino e poker online continuano a essere trainanti per l’intero mondo del gaming, con una spesa complessiva nell’anno 2019 di 969 milioni di euro e un +12,4% rispetto al 2018. Tra i giochi più profittevoli sicuramente spiccano quelli da casino, che hanno registrato una crescita del 17% rispetto allo scorso, con una particolare predilezione da parte dei giocatori nei confronti delle slot machine online, che hanno ampiamente compensato il calo dell’altra colonna portante del settore, ossia il poker. Un grosso contributo al successo dell’intera filiera è dato proprio dal comparto dei casino virtuali, che risultano essere sempre più apprezzati dagli utenti. Grazie ai notevoli investimenti in innovazione e sicurezza, operatori specializzati come Betway Casino sono riusciti infatti a conquistare la fiducia di un’ampia fetta di mercato, che oggi sceglie con estrema tranquillità app e portali dedicati a roulette, slot machine e altri giochi da tavolo verde.

Non male anche l’andamento di giochi tradizionali come il Totocalcio, il Totogol e Il9, che registrano dati soddisfacenti e un buon livello di crescita: in particolare, il Totocalcio la fa da padrona nell’ambito delle “schedine” raccogliendo ben il 72% delle giocate totali a livello nazionale. Sempre in voga, poi, Lotto, 10eLotto e l’immancabile Superenalotto, che a fronte di vincite sempre più interessanti (soprattutto quelle plurimilionarie dell’ormai agognato “6”) continuano ad attrarre tantissimi appassionati.

I dati sul gioco: cosa accade in Calabria?

Se i dati a livello nazionale mostrano una crescita più o meno generalizzata dei vari comparti, anche a livello delle singole regioni i dati continuano a essere positivi. A dominare la graduatoria per quanto riguarda la spesa complessiva, sono Lombardia, al primo posto già da diversi anni, Campania e Lazio: la prima ha raggiunto nell’anno trascorso gli oltre 3,2 miliardi di euro di spesa, mentre le regioni che seguono in classifica si fermano a “soli” 1,8 miliardi. Subito dietro il Lazio, troviamo poi l’Emilia Romagna (1,3 miliardi), la Sicilia, il Veneto, la Puglia e la Toscana (1,1 circa).

La Calabria, dal canto suo, risulta essere tra le meno propense a spendere in giochi, fermandosi a 460 milioni di euro, con la provincia di Cosenza che da sola raggiunge i 163 milioni. Alto, almeno per quanto riguarda il confronto all’interno della regione, anche il dato relativo alla provincia di Reggio Calabria (148 milioni), mentre quelle di Catanzaro (81 milioni), Vibo Valentia (40 milioni) e Crotone (28 milioni) si dimostrano meno avvezze a tentare la fortuna, sia nelle ricevitorie tradizionali che su web.

Quali prospettive per il gioco nei prossimi mesi

A fronte di dati per lo più positivi, il settore dei giochi continua a investire per migliorare l’offerta e la qualità dell’esperienza generale per gli utenti. L’introduzione di giochi sempre nuovi e dalle vincite accattivanti continua infatti a favorire l’interesse di giocatori vecchi e nuovi, che non rinunciano a puntate anche di pochi euro per tentare di portare a casa somme importanti, ma anche semplicemente per vivere l’attesa del risultato.

Particolarmente interessante è l’approccio degli operatori online, che presentano cataloghi sempre più ampi e tecnologie costantemente aggiornate per rendere l’esperienza di gioco ancora più divertente. Da questo punto di vista, proprio i casino online rappresentano un esempio lampante, grazie non soltanto a cataloghi via via più ricchi, ma anche all’introduzione di innovazioni studiate per migliorare la user experience, prima fra tutte quella della realtà virtuale, sul successo della quale in tanti sono ormai pronti a scommettere.