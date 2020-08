Differenza tra logo e marchio: un’azienda deve registrarli entrambi?

La creazione di un nuovo business richiede di intraprendere una serie di passaggi obbligati, indispensabili per creare un’identità forte e assicurarsi di conquistare immediatamente una fetta di mercato grazie alla propria unicità

Per riuscire a imporsi nel panorama nazionale o internazionale è necessario offrire prodotti e servizi di qualità, così come possibilità di personalizzazione con cui distinguersi rispetto alla concorrenza.

Parallelamente, sarà indispensabile essere subito riconoscibili, andando a creare una brand identity – anche detta “identità di marca” – efficace in tutte le sue componenti, di cui quella più rilevante risulta essere senza dubbio il logo.

Al tempo stesso, sarà indispensabile tutelarsi dal punto di vista legale, provvedendo alla registrazione del proprio marchio. Si tratta di una procedura che può riguardare uno o più elementi della brand identity, per questo è fondamentale capire bene quale sia la differenza tra logo e marchio.

Registrare un marchio: modalità e costi

Come abbiamo anticipato, il logotipo è una delle componenti distintive e determinanti dell’identità di marca. Gli altri elementi sono il nome, il pittogramma e il payoff. Il logotipo non è altro che il risultato del processo creativo con cui viene reso graficamente il nome coniato per il proprio brand o prodotto. In altre parole, si tratta della “scritta” leggibile del nome, che può essere fatta utilizzando caratteri particolari.

Il marchio, invece, è la combinazione di elementi testuali e visivi che viene impiegata per rendere immediatamente riconoscibile un’azienda o uno specifico prodotto. La sua registrazione è lo strumento che permette di mettere al riparo il marchio dai tentativi di contraffazione o dagli usi scorretti.

A seconda dell'estensione di tutela che si vuole ottenere, si può parlare di:

Marchio italiano : con la tutela limitata ai confini nazionali;

: con la tutela limitata ai confini nazionali; Marchio europeo : con la protezione che si estende a tutti i paesi dell’UE;

: con la protezione che si estende a tutti i paesi dell’UE; Marchio internazionale : con una copertura contemporanea in svariati Paesi del mondo;

: con una copertura contemporanea in svariati Paesi del mondo; Marchio nazionale estero: tutelato in determinati Paesi stranieri.

Come tutelare i propri segni distintivi

La definizione di marchio fa riferimento ad elementi testuali e ad elementi visivi. Questo significa che i marchi che si possono registrare possono essere di diverse tipologie, legate ai vari elementi della brand identity, tra cui appunto il logo. Questo significa che marchio e logo sono concetti diversi, ma il logo può essere un marchio, proprio come il pittogramma e il payoff.

È importante quindi capire cosa registrare e in che modo, per essere tutelati al meglio: è importante, per esempio, non chiedere la registrazione di logo, pittogramma e payoff come un marchio unico, perché così facendo la protezione varrebbe solo per l’insieme degli elementi e non per ciascuno di essi.

Procedendo alla registrazione di ogni singolo elemento della propria brand identity sarà invece possibile assicurarsi la massima protezione a livello legislativo, evitando appropriazioni indebite e garantendo al proprio business un ingresso sul mercato sicuro e sostenibile.