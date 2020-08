Nell’estate della pandemia di Covid e del distanziamento sociale, la migliore compagnia è quella di buon libro

Che sia un giallo, un thriller o un manuale, poco importa, l’importante è infilare il naso tra le pagine. Gli ultimi dati diffusi dall’Associazione Italiana Editori (Aie) sulla base di dati Nielsen e IE, mostrano un settore in ripresa dopo i mesi di chiusura delle librerie dovuta al lockdown. Nello specifico, all’11 luglio la perdita di fatturato anno su anno si riduce al -11%, praticamente dimezzata rispetto al -20% del 18 aprile, dati che “mostrano incoraggianti segnali di ripresa”, ha commentato il presidente di Aie Ricardo Franco Levi. E se ognuno ha un libro del cuore da leggere e rileggere, ecco dal panorama editoriale alcune novità da mettere in borsa tra teli e lozioni solari.

I cinque i libri più acquistati negli ultimi sette giorni.

Re indiscusso di questa calda estate è Andrea Camilleri che anche oggi è primo in classifica con Riccardino. Si tratta di un romanzo pubblicato postumo e edito da Sellerio che chiude le avventure del commissario più amato d’Italia: Montalbano. Sandro Veronesi con Il colibrì, edito da La nave di Teseo e vincitore del Premio Strega 2020 è stabile al secondo posto. In questo romanzo troviamo la vita di Marco Carrera, un uomo immobile e frenetico allo stesso tempo, proprio come l’uccello che dà il titolo al romanzo. Guido Maria Brera mantiene il terzo posto con La fine del tempo, edito da La nave di Teseo. Protagonista di questa storia è uno stimato professore di Storia contemporanea al Birkbeck College di Londra e ex analista, Philip Wade, che quando ha quasi terminato di scrivere il suo saggio perde la memoria colpito da una anomala forma di amnesia. Al quarto posto ritroviamo Valérie Perrin con Cambiare l’acqua ai fiori, edito da E/O. Violette Toussaint lavora come guardiana del cimitero e un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con la richiesta di seppellire sua madre nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Ozpetek è quinto in classifica con Come un respiro, edito da Mondadori. Questo romanzo malinconico racconta la storia di diverse persone che non si conoscono ma hanno in comune un filo conduttore tra passato e presente: delle lettere che nessuno ha mai letto.