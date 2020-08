Camionista vittima di furto, ladri portano via tutto il carico di carni surgelate

Hanno aperto il portellone posteriore del rimorchio ed hanno rubato tutto il carico di generi alimentari, in particolare carni surgelate

PAVIA – Vittima un camionista di 41 anni, originario e residente in Calabria ed il furto è stato messo a segno in via Monviso a Siziano, nella zona industriale che si trova sulla destra percorrendo la Sp 205 Vigentina arrivando da Pavia, dopo l’incrocio per la frazione Campomorto.

Il fatto risale a sabato scorso e il camionista ha chiamato i carabinieri spiegando di aver parcheggiato con il rimorchio agganciato alla motrice quando ignoti, evidentemente attrezzati per il furto e il successivo trasporto della refurtiva, hanno prima scassinato il portellone e poi hanno svuotato il camion portando via tutto il carico di alimentari ed in particolare carni surgelate. Il valore della refurtiva non è stato quantificato con esattezza.