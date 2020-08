Controlli di Ferragosto, 20mila carabinieri impegnati oggi

Sul fronte del contrasto al terrorismo internazionale, nella sola giornata di oggi, oltre 200 militari delle speciali unità antiterrorismo sono impegnati in servizi dedicati a tutela degli obiettivi sensibili

.

ROMA – Nella giornata di Ferragosto sono 20mila i carabinieri impegnati nel controllo del territorio. I militari sono impiegati principalmente nelle località turistiche e nei centri urbani. Una particolare attenzione rimane verso le misure di anti-Covid. I Nas dell’Arma, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha sequestrato oltre un milione di dispositivi medici e igienizzanti e oscurato 36 siti web attivati per la vendita illecita di farmaci vietati e pubblicizzati come curativi.

Proseguono inoltre i controlli presso le strutture ricettive per anziani e disabili. In questo contesto, i Nas hanno ricevuto 370 deleghe d’indagine dall’autorità giudiziaria, per verificare l’applicazione delle misure igieniche di prevenzione. Inoltre, d’iniziativa, hanno svolto circa 500 accessi ispettivi, segnalando alle autorità sanitarie e amministrative 118 strutture per le carenze organizzative rilevate. Sul fronte del contrasto al terrorismo internazionale, nella sola giornata di oggi, oltre 200 militari delle speciali unità antiterrorismo sono impegnati in servizi dedicati a tutela degli obiettivi sensibili. Un ulteriore impegno si registra sul fronte del controllo dei flussi migratori verso l’Italia. Nel 2020 sono stati oltre 1.800 i migranti rintracciati su tutto il territorio nazionale dai carabinieri. Inoltre, l’Arma, al momento, impiega quasi 500 unità per la vigilanza ai Centri per immigrati.