Arginare i contagi, Governo “test negativo per chi torna da Spagna, Croazia, Malta e Grecia”

È la soluzione proposta alle Regioni dal Ministro della salute Roberto Speranza per monitorare e controllare tutte le persone che torneranno da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Ok anche a test sperimentali in aeroporto.

COSENZA – Contagi ancora in aumento in Italia con 481 positivi in un giorno. E ancora una volta molti sono casi da rientro. Tre ragazzi di Lodi e 7 di Brescia sono risultati positivi dopo una vacanza in Croazia, anche in Liguria 5 dalla Croazia e due positivi tornati dall’Isola di Corfù così come accaduto anche ad un altro giovane cosentino.

Test negativo per chi rientra in Italia

Il governo propone alle Regioni di svolgere test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta, Grecia. L’obbligo, secondo la proposta del ministro Speranza, si applicherebbe a chi ritorna da Paesi considerati a più alto rischio per il crescere dei contagi da Covid. “Certificazione di un test molecolare o antigene negativo fatto nelle ultime 72 ore o obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in Italia. La soluzione il ministro della Salute Roberto Speranza è stata proposta alle Regioni, nella riunione con il ministro Francesco Boccia. L’ordinanza che è al centro del confronto con le Regioni prevederebbe anche la possibilità di svolgere in aeroporto, ove possibile e in via sperimentale, un test antigene. La proposta serve a uniformare le regole tra le diverse Regioni, che si sono mosse in ordine sparso tra quarantena obbligatoria, test o nessun tipo di obbligo. L’idea del governo sarebbe quella di sottoporre a tampone chi rientra dai due paesi mentre non ci sarebbe la volontà di imporre la quarantena. Una misura, quest’ultima, che è invece già in vigore per chi proviene dall’area extra Schenghen e anche da Romania e Bulgaria come previsto dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza del 24 luglio. Non è però escluso che, se l’incidenza cumulativa del virus in rapporto alla popolazione dovesse ulteriormente aumentare in Grecia e Spagna, il governo possa procedere a misure più restrittive.

Magorno “Bene la stretta del Governo”

“Bene la linea del governo che sembra andare verso una nuova stretta per mettere un freno alla crescita dei contagi da Covid-19″. Così il senatore e sindaco di Diamante Ernesto Magorno che aggiunge “un orientamento ineccepibile visti i dati delle ultime ore, numeri che preoccupano anche in Calabria dove si è registrata un’impennata di casi positivi, un aumento strettamente legato ai giovani. È un momento molto delicato, bisogna porre grande attenzione per evitare nuovi focolai. Occorre per questo massimo rigore e, se necessario, ulteriori misure restrittive per le situazioni che rappresentano un potenziale pericolo. Non possiamo permetterci di sprecare gli enormi sacrifici di questi mesi“.